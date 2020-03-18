Джибути, 18 марта 2020, 12:51 — REGNUM Джибути зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
Отмечается, что инфицированным является гражданин Испании.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на африканском континенте зарегистрировано более 400 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
В странах предпринимаются различные меры предотвращения распространения заболевания, в том числе закрывают школы, запрещают проведение массовых мероприятий и закрывают границы.
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