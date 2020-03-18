Москва, , 12:51 — REGNUM В ситуации с распространением коронавируса жителям России важно проявлять социальную солидарность и противостоять распространению фейковых новостей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта рассказал доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. По его мнению, рационально мыслящие люди должны поддерживать начинания по поводу таких тривиальных, на первый взгляд, вещей, как мытье рук, протирание поверхностей и минимизация близких телесных контактов.

«И параллельно с этим следует демонстрировать всевозможные способы социальной солидарности, — сказал психолог. — В этом смысле самый замечательный пример — это акции в Испании и Франции, когда люди выходят на балконы и аплодируют врачам. Это самый настоящий флэш-моб, только не идиотский в стиле: «Давайте соберёмся на площади и построимся буквой П». Каждый из участников чувствует, что он не сдался и поддерживает значимых людей — врачей, которые борются с распространением инфекции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские сервисы заказа такси начали дезинфицировать машины из-за распространения коронавируса COVID-19.

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