Тайбэй, , 12:53 — REGNUM Власти Тайваня приняли решение о введении запрета на въезд на территорию страны иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 18 марта сообщает Reuters.

Правительство уже обратилось с просьбой к своим гражданам не покидать пределов страны без необходимости.

«Независимо от того, являетесь ли вы тайваньцем или иностранцем, перед лицом вируса мы все в одной лодке», — отметила президент Тайваня Цай Инвэнь на своей странице в Facebоok.

Напомним, в настоящее время число заразившихся коронавирусом на Тайване составляет 100 человек, большая часть из них принесла с собой инфекцию из поездок в Европейский союз.

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