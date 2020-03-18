Ош, Киргизия, , 12:50 — REGNUM Муку в киргизском городе Оше отпускают по талонам из-за резкого роста спроса со стороны жителей, сообщает 18 марта издание 24.kg.

Отмечается, что большая очередь образовалась у здания мукомольного завода «Тулпар». Талон выдают с номером в очереди, однако товар пока отпускается без ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Киргизии зарегистрировали три первых случая заражения коронавирусом. В министерстве здравоохранения республики пояснили, что пациенты вернулись из Саудовской Аравии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии выявили три первых случая заражения COVID-19