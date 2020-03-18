Челябинск, , 12:48 — REGNUM В Челябинской области с 19 марта вводится режим повышенной готовности. Запрещены зрелищные, спортивные и публичные мероприятия, заявил на совещании областного штаба по коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер.

Вплоть по 10 апреля вводится свободное посещение школ и других образовательных учреждений. Вузы переводятся на дистанционное обучение. Детские сады продолжат работу, при этом там планируется соблюдать все профилактические меры.

Также приостанавливают работу творческие коллективы с участием пожилых граждан. Запрещены и досуговые мероприятия с количеством участников от 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в регионе нет случаев коронавируса. Об этом заявляют власти региона.