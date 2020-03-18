Джакарта, , 12:45 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Индонезии возросло до 227 человек, сообщает информационный портал Detik.

«В общей сложности зарегистрировано 227 положительных случаев заражения коронавирусом», — заявил Ахмад Юрианто, представитель министерства здравоохранения Индонезии.

По его словам, 17−18 марта 2020 года число инфицированных увеличилось на 55 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии объявило о семи погибших в результате распространения коронавируса в стране.

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