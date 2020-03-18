Джакарта, 18 марта 2020, 12:45 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Индонезии возросло до 227 человек, сообщает информационный портал Detik.
«В общей сложности зарегистрировано 227 положительных случаев заражения коронавирусом», — заявил Ахмад Юрианто, представитель министерства здравоохранения Индонезии.
По его словам, 17−18 марта 2020 года число инфицированных увеличилось на 55 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии объявило о семи погибших в результате распространения коронавируса в стране.
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-президент Индонезии призвал власти быть серьезными в борьбе с COVID-19