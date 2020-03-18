Воронеж, , 12:45 — REGNUM На 30−40% вырос спрос на бакалейные товары в Воронежской области за последнюю неделю, сообщили 18 марта в пресс-службе правительства Воронежской области.

Спрос вырос на соль, сахар, крупы, консервы, иные товары длительного срока хранения. Также на 50% вырос спрос жителей на антисептические средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители регионального департамента предпринимательства и торговли провели встречи с представителями торговых сетей. Последние заверили, что никакого дефицита нет, продукции на складах хватит на две — три недели работы, увеличены и объёмы поставок.

Также региональным департаментом торговли ведётся мониторинг наличия в магазинах 47 видов продукции: масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай, мука пшеничная, хлебные изделия, рис, пшено, крупа гречневая, макаронные изделия, консервы (мясные, рыбные), картофель, моющие средства, туалетная бумага, спички, антисептики (антисептические лосьоны, антисептические салфетки).