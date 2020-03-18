Казань, , 13:32 — REGNUM Столица Татарии ведет подготовку к весеннему паводку. Для оперативного реагирования в условиях половодья сформированы мобильные группы, укомплектованные техникой. Всего подготовлены 136 маневренных групп, 124 единицы техники, 127 откачивающих насосов, 2120 мешков с песком и 710 трапов. Также для временного размещения населения определены 15 пунктов вместимостью 6048 человек.

По данным городской мэрии, высота снежного покрова в Казани достигает местами 50 см, что меньше среднегодовых значений на 24% и на 10% меньше, чем в прошлом году. Глубина промерзания грунта 57 см — среднегодовое значение, в жилых массивах — от 35 до 70 см. По итогу, талые воды скапливаются на ледяной подстилке, при устойчивом потеплении возможны паводковые явления, из-за которых будут подтоплены низинные территории в жилых массивах.

Коммунальные службы проводят расчистку талых вод от мусора у мостов через малые реки в городских поселках. Вывезено снега с улиц более 200 тыс. тонн. В первую очередь расчищают территории вокруг подземных переходов и водоприемные лотки.

Со 2 марта ведется обход домовладения в районах, которые могут попасть в зону подтопления. В период половодья предусмотрено круглосуточное дежурство противопаводковой комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии ожидают паводок 2020 года на уровне среднемноголетних значений. Вскрытие малых рек на территории республики ожидается в период с 1 по 15 апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода на реках составит от 3 до 7 дней.

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