Москва, 18 марта 2020, 12:44 — REGNUM Панические настроения, распространившиеся среди некоторых граждан РФ в связи с коронавирусом, объясняются в числе прочего тем, что люди просто не знают, как им следует реагировать на эту инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта рассказал доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов.
Иными словами, как пояснил психолог, если одни люди представляют себе, что такое вирус и стараются прислушиваться к мнению врачей, то другие начинают выдумывать всё, что угодно, «от шаманских плясок до неизвестно чего».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах РФ в связи с угрозой коронавируса отмечается ажиотажный спрос на крупы, макароны, сахар и средства гигиены.