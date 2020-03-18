Москва, , 12:44 — REGNUM Панические настроения, распространившиеся среди некоторых граждан РФ в связи с коронавирусом, объясняются в числе прочего тем, что люди просто не знают, как им следует реагировать на эту инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта рассказал доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов.

«Мы можем говорить о массовой панике. Увы, исследований, посвящённых реакции общества на инфекционные заболевания, практически нет. То есть мы хорошо знаем, как люди реагируют на теракты, землетрясения, но самая сложная часть как раз инфекционная, — объяснил Ениколопов. — Дело в том, что в случае землетрясений и других ЧП есть объект, который мы видим: что-то разворотило, дома разрушены. А здесь каждый представляет вирус в силу своей фантазии. Поэтому панические настроения усугубляются тем, что коронавирус — это невидимый враг. Кроме того, надо ещё учесть, что среди нас есть огромное количество людей, которые, говоря словами Ильфа, настолько необразованные, что представляют себе вирус в виде большой собаки».

Иными словами, как пояснил психолог, если одни люди представляют себе, что такое вирус и стараются прислушиваться к мнению врачей, то другие начинают выдумывать всё, что угодно, «от шаманских плясок до неизвестно чего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах РФ в связи с угрозой коронавируса отмечается ажиотажный спрос на крупы, макароны, сахар и средства гигиены.