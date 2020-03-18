Черкесск, , 12:42 — REGNUM «Фронтовики» Карачаево-Черкесии просят региональный парламент рассмотреть вопрос о статусе «дети войны» для старшего поколения. Вопрос об этом возник давно и требует решения, считают в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Во многих субъектах РФ статус «дети войны» уже закреплен в законодательных актах, отметиламодератор тематической площадки ОНФ «Демография» в Карачаево-Черкесии Светлана Байрамкулова. Документ устанавливает право лиц старшего поколения, перенесшего тяготы Великой Отечественной войны, на льготы и пособия.

«Мы считаем правильным, чтобы Карачаево-Черкесия вошла в число таких субъектов», — подчеркнула активистка, отметив, что с просьбами об этом жители республики неоднократно обращались к президенту РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу о введении новой социальной категории «дети войны» внесли на рассмотрение Госдумы депутаты фракций «Справедливая Россия» и КПРФ. Однако в январе 2020 года эти законопроекты были отклонены.

Между тем в соседнем Ставропольском крае в 2018 году был принят региональный закон «О детях войны в Ставропольском крае». Согласно документу ежегодно жители края, родившиеся на территории СССР и не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, получают по пять тысяч рублей.