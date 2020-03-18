Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Угроза распространения нового вида коронавируса стала причиной отмены морских круизов по Балтике, запланированных на конец марта для парома «Принцесса Анастасия», который только что пережил масштабный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба паромной компании MOBY SPL.

До 19 апреля все рейсы парома отменяются, такое решение компанией было принято после принятых постановлениями правительства РФ и стран ЕС, временно ограничивающих въезд иностранных граждан на территорию России и стран Европейского союза, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Что касается тех, кто планировал путешествие на рейсы с 21 марта по 19 апреля, компания предлагает перенести путешествия в период с 5 мая по 28 декабря 2020 года, при этом стоимость ранее сделанного бронирования будет зачтена при расчете стоимости нового путешествия.

Помимо этого, клиенту будет дополнительно предложена скидка 15% на любое регулярное отправление компании MOBY SPL в 2020 году. Также обладатели билетов на рейсы могут отменить бронирование и вернуть потраченные средства без удержания сборов (штрафов) за стоимость каюты.

Такие же меры предлагаются и иностранным гражданам, однако в компании напоминают, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ они не смогут пересечь границу России до 1 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй круизный паром может вернуться в Петербург в 2021 году