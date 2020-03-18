Москва, , 12:39 — REGNUM Текущая ситуация показала, что государство в России способно действовать оперативно и эффективно. Об этом 16 марта заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на телеканале «Россия 24».

«Иногда справедливо, иногда несправедливо, но часто звучат обвинения в том, насколько оперативно власть реагирует на какие-то запросы бизнеса, граждан, вообще общества. Насколько забюрократизированны процедуры. Текущая ситуация показала, что она способна воспринимать информацию и очень быстро и оперативно, эффективно реагировать», — заявил Беляков.

«Например, с большегрузами. У нас уже есть решённая проблема зелёного коридора по всем таможенным постам, по ускоренному оформлению без ущерба качеству оформления, качеству контроля продукции, которая поступает в стране, и по выпуску продукции на территории России», — подчеркнул он.

Если возникает какая-либо сложность с каким-то контейнером или фурой, это решается молниеносно.

«Оперативная информация от нас поступает в уполномоченные органы, будь то Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор, портовая администрация, ж/д-алминистрация — решается моментально», — добавил Беляков.