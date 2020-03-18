Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Петербургский парламент 18 марта поддержал законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Единороссы Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселёва предложили законодательно признать контейнеры для раздельного сбора мусора элементами благоустройства, что позволит правительству устанавливать их рядом с домами по просьбе жителей.

По мнению парламентариев, в случае принятия закона профильные комитеты Смольного и районные администрации должны обсудить с жителями всех уголков города, в каких конкретно точках удобнее всего разместить контейнеры.

«Совсем недавно одна из общественных организаций опубликовала рейтинг городов России с наиболее доступным раздельным сбором мусора. Увы, но Петербург не вошёл даже в топ-100. Если Москва среди городов-миллионников заняла первое место, то наш город расположился на 107-ой строчке. Раздельный сбор мусора доступен лишь 7% петербуржцев. Конечно, так быть не должно, ситуацию нужно исправлять», — заявил Четырбок.

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