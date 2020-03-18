Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону под наблюдением медработников находятся 168 человек, побывавших в странах, где зафиксирована вспышка коронавируса. У всех пациентов тест-пробы на COVID-19 отрицательные. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве 18 марта.

«Из них шесть взрослых пациентов находятся в инфекционном отделении горбольницы № 1 имени Семашко. В обсерватор изолирован один гражданин», — уточнили в управлении.

ИА REGNUM сообщало, что в изолятор ранее были госпитализированы два человека. Наличие коронавирусной инфекции у пациентов не подтверждено.

Читайте ранее в этом сюжете: У госпитализированных ростовчан коронавирус не подтвердился