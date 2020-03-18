Воронеж, , 12:34 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится в Воронеже с 18 марта. Соответствующий документ подписал глава города Вадим Кстенин, сообщила пресс-служба мэрии. Также мэром сформирован оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежа.

«Обстановка в городе продолжает оставаться стабильной, по информации регионального департамента здравоохранения и управления Роспотребнадзора, случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано, тем не менее, должны быть приняты все необходимые меры для защиты горожан от потенциальных угроз», — отметил мэр Вадим Кстенин.

Глава Воронежа отметил, что пока обстановка в городе спокойная, и выразил надежду, что принятые меры минимизируют возможные проблемы.

«Призываю воронежцев относиться к ситуации и новым условиям спокойно и с пониманием, соблюдать все рекомендованные медиками и Роспотребнадзором меры личной профилактики. Муниципальные учреждения и предприятия выполнят требования режима повышенной готовности в безусловном порядке», — заявил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющим обязанности губернатора Сергей Трухачев подписал распоряжение, которым главе города рекомендовано объявить на территории Воронежа режим повышенной готовности в целях недопущения распространения коронавируса. В регионе уже ограничено проведение массовых мероприятий, школьники отправлены на досрочные каникулы, студенты большинства вузов перешли на дистанционное обучение.