Махачкала, , 12:43 — REGNUM Заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов награжден золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, в марте 2018 года Абдулмуслимов был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, а в ноябре того же года — еще и зампредседателя правительства региона. В июле 2019 года он был освобожден от должности министра, но сохранил за собой пост вице-премьера.

В правительства Дагестана Абдулмуслимов курирует вопросы развития агропромышленного комплекса, эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, ветеринарии и рыбного хозяйства, лесных и водных отношений, а также экологии, природопользования и охраны окружающей среды.

Отметим, что несколькими днями ранее Абдулмуслимов был также награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».