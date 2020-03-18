Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону у госпитализированных в изолятор горожан коронавирус не подтвердился. Об этом ИА REGNUM сообщили в горздраве 18 марта.

«У всех пациентов были взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию. Результаты лабораторных обследований отрицательные», — уточнили в управлении здравоохранения.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону двое горожан, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных стран, были госпитализированы в изолятор с подозрением на COVID-19.