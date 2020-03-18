Великий Новгород, , 12:29 — REGNUM В Новгородской области поставили на учёт 36 человек, вернувшихся в регион из стран, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные приводит региональный оперативный штаб по противодействию проникновению коронавирусной инфекции со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Новгородской области.

Из этих 36 человек 24 человека уже сняты с наблюдения, 12 ещё находятся на домашнем карантине.

По данным ведомства, в регионе проведено 121 исследование на коронавирус, подтверждённых случаев заражения нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 марта 2020 года введён режим повышенной готовности. С 16 марта отменены все массовые мероприятия, все образовательные учреждения региона переведены на дистанционное обучение, режим свободного посещения действует в детских садах.

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