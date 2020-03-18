Иваново, , 12:28 — REGNUM Наличие коронавируса показал экспресс-тест у жителя Иванова, который находится в инфекционном боксе городской больницы №1.

Мужчина приехал из-за рубежа и самоизолировался. Известно, что в настоящее время он чувствует себя нормально, пишет Ivanovonews. Анализы пациента направлены в Новосибирск, окончательный результат может опровергнуть данные экспресс-теста.

Между тем, по последним данным, опубликованным региональным департаментом здравоохранения, на «08:00 18 марта на территории Ивановской области ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано». 40 человек остаются на домашнем карантине.