Красногорск, , 12:27 — REGNUM Товары не успевают оказаться на полках магазинов Подмосковья из-за повышенного спроса. Об этом 18 марта сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Московской области.

В сообщении говорится, что товары не успевают попасть на полки из-за высокого спроса, поскольку работникам магазинов требуется время на выкладку, а логистическим службам на доставку.

«В данный момент торговые объекты Подмосковья оптимизируют процесс заказа и выкладки товаров с учетом повышенного спроса, сравнимого с новогодним ажиотажем», — говорится в информации.

Отмечается, что из-за ситуации с распространением коронавируса торговые предприятия запаслись товаром.