Первоуральск, Свердловская область, , 12:26 — REGNUM В Первоуральске ищут гражданина, который утром 18 марта убил женщину и покушался на жизнь людей, пытавшихся помешать преступлению. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

На месте трагедии работает усиленная областная следственная группа. Задействована современная кримтехника, с помощью которой фиксируются следы.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 18 марта возле одного из судов. Убийца проходил ответчиком по административному делу о побоях. Он ножом смертельно ранил женщину и затем покушался на судебного пристава и ещё одного человека.

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