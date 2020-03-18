Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки этого же вуза. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 63-летний Олег Соколов несколько раз выстрелил в 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее тело и попытался избавиться от останков, но был пойман.

Вину свою обвиняемый в убийстве и в незаконном хранении оружия признаёт и на словах полностью раскаивается.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении СКР.

Адвокат обвиняемого Александр Почуев подтвердил журналистам, что все стороны закончили своё ознакомление с материалами уголовного дела.

«Следствие направило в прокуратуру на утверждение обвинительное заключение», — добавил адвокат.