Абакан, , 12:23 — REGNUM В Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса с 18 марта приостановлено посещение учреждений культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

Приостановлено функционирование выставочных залов, библиотек, музеев, филармонии, кинотеатров, театров и так далее.

Информацию о возврате или обмене приобретённых билетов гражданам советуют узнавать в учреждении, где они были куплены.

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Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, в столице Хакасии — Абакане — 17 марта подтвердился первый случай коронавируса. Заболевший мужчина приехал из Германии. В Абакане ввели режим ЧС.

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