Барнаул, , 12:23 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин не считает целесообразным предложение Национального родительского комитета о выдаче больничным родителям на время закрытия школ на карантин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Думаю, до реализации этой идеи дело не дойдет. В ней попросту отсутствует логика. Ведь дети ходят в школу отнюдь не для присмотра на время работы родителей. В каждой семье почти ежедневно возникает ситуация, когда ребенок остается дома один без родителей, и решается она самими родителями индивидуально. В подавляющем большинстве случаев дети школьного возраста абсолютно адекватно переносят временное одиночество в домашних условиях.

Кроме того, подобная мера станет колоссальным ударом по экономике государства — это отвлечет от производительного труда несколько миллионов граждан трудоспособного возраста, которых нужно будет при этом обеспечивать за счет ресурсов государства».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение выдавать больничные родителям школьников на время карантина в школах предложила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Читайте также: Стоит ли отпускать родителей на больничный из-за закрытия школ на карантин?