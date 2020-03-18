Тирана, 18 марта 2020, 12:25 — REGNUM Утром 18 марта из-за тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом, скончался второй житель Албании. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
По данным журналистов, жертвой стал 66-летний мужчина, проходивший лечение в инфекционном госпитале Тираны. Мужчина страдал от сопровождающих заболеваний: сердечной и почечной недостаточности и отека легких.
В стране выявлено 55 случаев заболевания коронавирусом.
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