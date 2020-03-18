Рязань, , 12:24 — REGNUM Оперативные штабы по контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией созданы в муниципальных образованиях Рязанской области. Для оперативного решения вопросов и разработки необходимых профилактических мероприятий создана специальная региональная оперативная группа, сообщили 18 марта в пресс-службе правительства области.

Заседания рабочей группы проходят три раза в день. Кроме того, участники проводят до 10 видеоселекторных совещаний по конкретным направлениям. Региональные власти ведут мониторинг состояния потребности и производства средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также следят за изменением конъюнктуры продовольственного рынка.

По данным на 18 марта 2020 года поступила информация о 181 гражданине, прибывшем из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. 122 человека находятся под медицинским наблюдением, они проходят лабораторное обследование.