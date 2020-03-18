Сеул, , 12:27 — REGNUM Больше половины граждан Южной Кореи положительно оценивают меры правительства в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Согласно результатам опроса, проведенного 17 марта среди 500 человек в возрасте старше 18 лет, 58,4% дали положительную оценку действиям властей, 39,9% — отрицательную, 1,7% — воздержались от ответа.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным шесть недель назад, процент людей положительно оценивающих меры правительства в борьбе с коронавирусом увеличился на 3,2%, а оценивающих отрицательно, напротив, сократился на 1,8%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%.