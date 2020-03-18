Первоуральск, Свердловская область, 18 марта 2020, 12:19 — REGNUM Убийца женщины в свердловском Первоуральске находился пород судом за нанесение побоев. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Утром 18 марта в мировом суде должно было пройти заседание по административному делу. Но на входе в здание гражданин, избивавший женщину, набросился на неё с ножом. Спасти её не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту преступления возбуждено уголовное дело. Убийцу ищут.
Читайте ранее в этом сюжете: На Урале после убийства женщины возле суда возбудили дело