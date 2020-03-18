Первоуральск, Свердловская область, , 12:19 — REGNUM Убийца женщины в свердловском Первоуральске находился пород судом за нанесение побоев. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Утром 18 марта в мировом суде должно было пройти заседание по административному делу. Но на входе в здание гражданин, избивавший женщину, набросился на неё с ножом. Спасти её не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту преступления возбуждено уголовное дело. Убийцу ищут.

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