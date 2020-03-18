Самара, , 13:31 — REGNUM Мать новорожденного ребенка, которого принесли в роддом города Отрадного, установили полицейские Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 марта текущего года в полицию г. Отрадного поступило сообщение из роддома о том, что к ним доставили новорожденного мальчика.

Полицейские установили, что ребенка в больницу принесла женщина 1997 года рождения, проживающая в Отрадном. Женщина пояснила, что нашла ребенка на полу в подъезде дома по ул. Пионерской. Малыш был завернут в две разноцветные пеленки.

Отмечается, что в мероприятиях по розыску матери малыша участвовали более 200 полицейских.

При опросах женщины, которая нашла ребенка, оперативники засомневались в правдивости ее показаний. Поэтому они решили направить местную жительницу на медицинское освидетельствование.

Только тогда женщина рассказала, что 17 марта родила мальчика и отнесла его в роддом, поскольку боялась реакции родителей, с которыми она проживает. Женщина также пояснила, что узнала о беременности на позднем сроке и находится в тяжелом материальном положении.

Отмечается, что женщина не была ранее судима, а в настоящий момент находится в отпуске по уходу за 1,5-летним сыном.

Сообщается, что в данный момент за малышом наблюдают врачи в лечебном учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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