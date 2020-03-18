Воронеж, , 12:17 — REGNUM Дефицита продовольственных товаров в Воронежской области нет, товаров первой необходимости хватит минимум на две-три недели бесперебойной работы торговых сетей. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам встречи представителей департамента предпринимательства и торговли области с представителями крупных торговых сетей.

Департаментом запущен ежедневный мониторинг ситуации на потребительском рынке. Мониторинг проводится по 47 видам продукции — масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай, мука пшеничная, хлебные изделия, рис, пшено, крупа гречневая, макаронные изделия, консервы (мясные, рыбные), картофель, моющие средства, туалетная бумага, спички, антисептики (антисептические лосьоны, антисептические салфетки).

По информации представителей крупных торговых сетей, все товары первой необходимости на данный момент имеются в объеме, достаточном для бесперебойной торговли в течение двух-трёх недель.

При этом ретейлеры увеличивают объёмы поставок, отказов поставщиков не зафиксировано, дефицит товаров в регионе отсутствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней воронежцы усиленно скупали в магазинах макароны, крупы, муку, подсолнечное масло. Однако ажиотаж наблюдался в основном в гипермаркетах, в магазинах у дома ситуация куда спокойнее.