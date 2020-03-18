Первоуральск, Свердловская область, , 12:14 — REGNUM В свердловском Первоуральске возбудили уголовное дело после убийства женщины возле здания суда. Об этом сообщает областное управление СКР.

Также расследуется покушение на убийство ещё двух лиц.

Как сообщало ИА REGNUM трагедия произошла 18 марта утром. Возле одного из судебных участков гражданин 1983 года рождения убил свою бывшую супругу. Затем он покушался на жизнь судебного пристава и другого человека, которые пытались помешать преступлению.

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