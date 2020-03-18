Москва, , 12:20 — REGNUM Свыше ста человек выписаны из медицинского комплекса в московском посёлке Коммунарка после отрицательных тестов на коронавирус. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по COVID-19, опубликованном 18 марта.

С момента открытия этой больницы выписаны 106 пациентов, помещённые туда из-за подозрения на заболевание. При этом 40 человек покинули медучреждение 17 марта. Всех их дважды проверили на инфекцию.

В настоящее время ни у одного из пациентов нет тяжёлой формы заболевания. В больнице остаются 408 человек, у 37 из которых коронавирус подтверждён.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 марта в России коронавирус диагностирован у 114 человек.

Читайте также: В больницу московской Коммунарки вернули беглых пациентов