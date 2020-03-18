Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Власти Казахстана планируют усилить контроль за продажей поддержанных товаров. Об этом 18 марта заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на заседании Мажилиса (парламента) республики.

По его словам, сегодня на прилавках можно найти поддержанные товары с криминальным прошлым, в том числе мобильные телефоны и автозапчасти. Новые нормы позволят отслеживать происхождение товаров, сказал министр.

Султанов добавил, что законопроект также вводит ответственность продавцов за прием товаров без учета — вводится правила приема таких товаров.

Напомним, с 1 января 2019 года в Казахстане ввели обязательную регистрацию абонентских устройств. Эта мера направлена на уменьшение количества краж телефонов.