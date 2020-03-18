Ярославль, 18 марта 2020, 12:11 — REGNUM С 18 марта приостановлен допуск посетителей во все учреждения культуры Ярославской области — музеи, театры, филармонию и иные культурно-досуговые учреждения. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона.
Введен временный запрет на проведение спектаклей, концертов, цирковых представлений. Ранее запланированные массовые мероприятия отменены либо перенесены на другие сроки. Прекращено обслуживание посетителей в библиотеках, остановлена работа читального зала Государственного архива Ярославской области.
Прекращены представления и в Ярославском цирке. Частные учреждения культуры получили рекомендации также остановить работу. Пока что продолжают работать сетевые кинотеатры.
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