Псков, , 12:10 — REGNUM В Псковской области медиков подготовили к возможным случаям выявления коронавирусной инфекции, которой пока нет в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, для работников медицинских учреждений проводятся постоянные тренинги, чтобы они были готовы к любому развитию событий.

По словам первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, в регионе есть около 650 пульсометров, более 130 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых экспертного класса — 34, высокочастотных — девять.

В Псковской областной больнице также действует аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации для наиболее сложных случаев. «Надеюсь, им нам не придется воспользоваться», — сообщила Емельянова.

В администрации Псковской области также сообщили, что прорабатывают вопрос дополнительного стимулирования медицинских работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области введён режим повышенной готовности, реализуется комплекс мер по недопущению завоза и распространенияCOVID-19. С 16 марта отменены все массовые мероприятия, школы ушли на досрочные каникулы и готовятся к переходу на дистанционное обучение. На карантине находится и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он почувствовал недомогание и с признаками ОРВИ прошёл тест на коронавирус, «чтобы перестраховаться».

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