Москва, , 12:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поработать дома, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Проблему здоровья на фоне коронавируса поднял депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ). Он обратил внимание на «возрастных» депутатов, которым в случае заражения коронавирусом будет труднее, чем более молодым парламентариям.

«Давайте договоримся. Если плохое самочувствие, если приболел — будьте дома. У нас есть возможность многие вопросы обсуждать дистанционно», — ответил Володин.

Он обратил внимание на технические возможности дистанционной работы депутата, в том числе на ведущуюся интернет-трансляция пленарных заседаний.