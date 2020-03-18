Владивосток, , 12:14 — REGNUM Государственный департамент США временно приостановил работу Генерального консульства во Владивостоке в связи с пандемией коронавируса в мире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генконсульстве США во Владивостоке.

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«Решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан. Государственный департамент США надеется возобновить работу Генерального консульства США во Владивостоке, как только это позволит ситуация», — пояснили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса большинство стран мира принимают беспрецедентные меры. Даже выздоравливающий от коронавируса Китай объявил о том, что не допустит второй волны эпидемии, и ужесточил правила въезда для иностранцев.