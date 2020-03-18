Махачкала, , 12:15 — REGNUM Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следственным органам Дагестана изучить сообщения о загрязнении воды в озере Ак-Гёль в Махачкале, которое привело к гибели рыбы. Он потребовал подробно доложить о ходе проводимых проверок, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе СКР.

Ранее местные СМИ опубликовали результаты исследования факта гибели рыбы в озере Ак-Гёль, проведенного специалистами Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Эксперты выявили в пробах воды многократное превышение допустимых норм содержания ряда химических элементов, таких как магний, натрий, фенол, а также синтетических поверхностно-активных веществ, составляющих основу моющих средств.

Исследование мертвых рыб показало анемичные изменения печени, увеличение почек, наличие жидкости в полости тела экземпляров. Результаты исследования говорят об остром токсическом воздействии среды обитания на организмы рыб. При этом открытого источника загрязнения озера специалисты пока не выявили, его поиском займутся специалисты Северо-Кавказского управления Росрыболовства.

«СМИ сообщили о том, что в Махачкале озеро Ак-Гель превратили в выгребную яму — в него сливают буквально все городские отходы, из-за этого в водоеме гибнет рыба. Даже испарения из озера теперь создают угрозу для окружающих, а органы местной власти бездействуют», — отметили в СКР.

Сообщается, что следственное управление СК России по Республике Дагестан подключились к выяснению всех обстоятельств противоправных действий, названных журналистами.

Александр Бастрыкин поручил досконально изучить все аспекты и доводы, распространенные в СМИ. Кроме того, он потребовал подробного доклада от руководства территориального следственного управления о ходе проводимых процессуальных проверок.

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