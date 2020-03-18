Кострома, , 12:06 — REGNUM В Костромской области заработали три горячие линии по профилактике вируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Для жителей региона работают «горячие линии» по вопросам предупреждения и профилактики заболевания на территории Костромской области. «Горячая линия» Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43; Росздравнадзора — (4942) 42−15−00; департамента здравоохранения Костромской области — (4942) 31−68−50», — говорится в официальном сообщении.

По информации пресс-службы областной администрации, пациентов с COVID-19 на территории региона пока не выявлено. Сейчас на домашнем карантине в Костромской области находятся 32 костромича, вернувшихся из-за границы. Признаков заболеваний у них нет. Специальная комиссия по предотвращению коронавируса, созданная в Костроме 17 марта, переходит в ежедневный режим работы.

Ране ИА REGNUM сообщало о 30-дневном запрете на массовые мероприятия и усиленных мерах дезинфекции мест массового скопления людей, принятых в регионе. Школы, детские сады и высшие учебные заведения области за исключением костромской духовной семинарии продолжают работу в обычном режиме.

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