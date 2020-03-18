Киев, , 12:06 — REGNUM Власти Черновицкой области Украины сегодня, 18 марта, рассказали о самочувствии детей, у которых накануне обнаружили коронавирус.

Как отметила на брифинге заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, у детей несложная форма заболевания.

«Дети и их матери, у которых подтвердили коронавирус, сейчас чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нет, пневмонии тоже», — отметила Гусак.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Черновицкой области официально подтвердили новые случаи заболевания коронавирусом, сообщив, что заболевшие — лица возрастом 31, 10, 18 лет, а также двое детей возрастом год и десять месяцев и шесть месяцев. Медики подчеркнули, что во всех случаях заболевшие вступали в контакты с ранее выявленными пациентами.