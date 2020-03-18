Липецк, , 12:04 — REGNUM В Липецкой области шесть региональных проектов реализуются в рамках нацпроекта «Образование» с 2019 года. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, реализацию нацпроекта «Образование» обсудили участники заседания региональной Общественной палаты.

В рамках проекта «Современная школа» во всех муниципалитетах открываются центры «Точка роста» (в 2019-м создано 25, к 2024-му будет 132), а также строятся новые школы. Возведение одной из них уже ведется в Усмани, и в сентябре она будет готова принять учащихся. Еще одна в ближайшие годы появится в городе Грязи. Обе школы рассчитаны на 800 учеников и будут оснащены современными спортзалами и бассейнами. Кроме того, в 2020 году будет построена еще одна — на 100 мест — в селе Пятницкое Измалковского района.

«Подобные проекты очень важны. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ и в других населённых пунктах Липецкой области. Дети должны получать образование в комфортных условиях», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» охват дополнительным образованием детей от пяти до 18 лет в области составил 72%. К 2024 году этот показатель должен достичь 80%. Планируется обновление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в сельских районах, создание детского технопарка «Кванториум» в Ельце, приобретение трех мобильных технопарков, открытие филиалов центра «Стратегия» в Грязях и Ельце. На базе ЛГТУ и двух ближайших к нему школ должен быть сформирован ведущий центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации». Все это позволит к 2024 году добавить еще 4290 мест для внеурочных занятий.

Основным событием проекта «Цифровая образовательная среда» стал запуск в 2019 году Центра цифрового образования «IT-куб» в Липецке. Ежегодно в нем смогут обучаться 400 детей. В 2023 году такое же учреждение откроется в Ельце. Параллельно ведется оснащение образовательных организаций скоростным интернетом. Стопроцентный охват намечен на 2022 год.

В рамках проекта «Молодые профессионалы» в колледжах и техникумах создаются современные мастерские. В 2019 году оборудовали 14 таких мастерских, к 2024 их число должно возрасти до 50. Кроме того, для выпускников организаций СПО будет проводиться демонстрационный экзамен по компетенциям WorldSkills. Через четыре года такая форма аттестации ждет каждого четвертого студента-выпускника.

Внедрение национальной системы профессионального роста является целью проекта «Учитель будущего». Для этого в регионе будут созданы два центра непрерывного повышения профмастерства и один — оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в регионе будет создано пять МФЦ помощи семьям и детям, в каждом районе появятся службы сопровождения замещающих семей, а на базе детских садов заработают консультационные пункты.

Строительство детских садов и яслей идёт в рамках национального проекта «Демография», задача которого — уже в 2021 году полностью обеспечить местами в детсадах детей младше трех лет. В 2019 году в Липецке построено семь ясельных корпусов на 135 мест каждый. В 2020-м появятся два детсада в микрорайонах «Звездный» и «Европейский». В каждый смогут ходить по 350 детей. В 2020 году построят ясли в селе Ленино Липецкого района и на улице Неделина областного центра, в 2021 новый детсад на 350 мест откроется в липецком микрорайоне «Победа». Еще один ясельный корпус на 60 детей будет построен через год в елецком поселке Солидарность.