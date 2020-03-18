Москва, , 12:03 — REGNUM На фоне коронавируса в Госдуме настаивают на тотальном скрининге всех с малейшими симптомами простуды, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«Сегодня необходим тотальный скрининг. Мы обращаемся к руководству (страны), к Минздраву — скрининг должен проводиться всем больным с минимальным проявлением простудных заболеваний для того, чтобы понять, как распространяется инфекция», — заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

По его мнению, нынешние данные по заболевшим коронавирусом неадекватны.

«Данные от десятка, двух десятках, трёх десятках заболевших, четыре десятков в Москве — они абсолютно неадекватные. Сегодня они полной картины не отражают. Также мы не знаем, когда нужно будет вводить режим чрезвычайной ситуации, режим полного карантина, пока все находятся в неведении», — заявил Куринный.

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