Волгоград, , 12:07 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по факту убийства сотрудницы одного из детских садов Волгограда, сообщили 18 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Женщина погибла от рук своего приятеля, которого задержали при попытке уехать за пределы России.

По данным следствия, обвиняемый познакомился с женщиной на работе — он занимался поставками продуктов питания в детский сад. Между ними возникли близкие отношения, при этом женщина неоднократно оказывала приятелю финансовую помощь и делала дорогостоящие подарки. 15 октября 2019 года между ними возник конфликт из-за презента, мужчина, услышав упрёк в свой адрес сначала ударил жертву по лицу, а затем задушил её. Тело спрятал в подвале заброшенной дачи в Краснооктябрьском районе, забрал паспорт и сотовый телефон убитой.

О безвестном исчезновении матери спустя три дня заявила её дочь. До женщины не могли дозвониться и коллеги, телефон не отвечал какое-то время, а затем номер появился в сети и на звонок ответил неизвестный — имитируя голос хозяйки сотового, кто-то сообщил, что находится на больничном.

Следователи установили, что последним, кто видел женщину живой, был её приятель. Мужчину задержали с билетом на автобус, который через несколько часов должен был отправиться за пределы России. Под тяжестью улик он признался в убийстве и показал место, где спрятал тело. Уголовное дело направлено в прокуратуру района для утверждения обвинительного заключения, затем материалы передадут для рассмотрения в суд.