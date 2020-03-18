Владивосток, , 12:02 — REGNUM В столице Дальнего Востока, несмотря на заверения властей и ритейлеров, в супермаркетах всё-таки опустели прилавки. Жители Владивостока из-за опасности введения карантина и дефицита продуктов питания опустошают прилавки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полупустые прилавки в супермаркете во Владивостоке Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В сети супермаркетов, руководство которого ранее поспешило сообщить, что особого ажиотажа не наблюдается, прилавки всё-таки опустели.

Полупустые прилавки в супермаркете во Владивостоке Алексей Иванов © ИА REGNUM

Жители Владивостока скупают крупы и консервы. Так, на прилавках нет гречки, рис остался только типа жасминового, разобрали рыбные консервы.

«Сметают макароны, замороженное мясо, растительное масло, антибактериальные средства», — рассказала жительница Владивостока.

Полупустые прилавки в супермаркете во Владивостоке Алексей Иванов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась фотография объявления из супермаркета «Реми». В объявлении сообщалось, что ограничивается отпуск товара в «один руки» двумя банками сайры и тушёнки и двумя килограммами риса и гречки. Представитель супермаркета поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что подобных объявлений в магазинах нет, ограничения не вводились.

Затем и власти Приморья заявили, что ажиотажа в магазинах нет, дефицит продуктов питания отсутствует.