Архангельск, , 12:01 — REGNUM В Архангельской области в связи с угрозой распространения нового коронавируса под наблюдением медиков остаются 106 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

У 49 человек коронавирус не обнаружен, они освобождены от медицинского присмотра.

«Единственная заболевшая коронавирусной инфекцией чувствует себя удовлетворительно, заболевание проходит в легкой форме, повышенной температуры на сегодняшний день уже нет. Пациентка находится в Архангельской областной больнице под постоянным наблюдением. На сегодня очерчен круг ближайших контактов, с людьми проводится работа как минздравом, так и Роспотребнадзором», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус COVID-19 был обнаружен у женщины, которя 10 марта вернулась из Италии.