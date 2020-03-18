Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В школах Ростовской области продлили весенние каникулы из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. Как и в других российских регионах, занятия отменены до 12 апреля, передаёт ИА REGNUM.

Родителей также оповестили о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ (ВПР). Досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) состоится в основные даты проведения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что глава регионального министерства общего и профессионального образования Лариса Балина проинформировала о штатной работе образовательных учреждений на Дону. При этом везде усилены меры дезинфекции.

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