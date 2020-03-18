Москва, , 11:57 — REGNUM В Москве в апреле температура будет соответствовать норме или чуть превышать ее. Об этом 18 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Первые расчеты говорят о том, что апрель ожидается около нормы, — цитирует его ТАСС. — Возможно, чуть-чуть теплее».

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (48%) считают, что тёплая зима — признак глобального потепления. Противоположного мнения придерживаются 39%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Читайте подробнее: Половина жителей РФ считает тёплую зиму признаком глобального потепления