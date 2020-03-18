Москва, , 11:57 — REGNUM В России встал вопрос о нехватке дыхательной аппаратуры, летальность от коронавируса может достичь показателя Италии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Сейчас встал вопрос о нехватке дыхательной аппаратуры. Я убеждён, если не дай бог всё повторится ситуации в точности, как в Италии, мы столкнемся с точно такой же проблемой и получим точно такие же, если не хуже цифры летальности — в Италии они приближаются к 8%», — заявил Куринный.

Российская система здравоохранения не справляется с новыми вызовами, делает вывод депутат.

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