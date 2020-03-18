Ташкент, 18 марта 2020, 11:49 — REGNUM Средства индивидуальной защиты Узбекистану передало Агентство США по международному развитию (USAID), сообщили 18 марта в пресс-службе посольства США в республике.
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана получило 10 тыс. перчаток, 10,2 тыс. масок, 1400 халатов и 200 защитных очков.
Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм высоко оценил готовность республики противостоять распространению коронавируса. Главный санитарный врач Узбекистана Бахром Алматов поблагодарил посла за оказанную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Узбекистане зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. В США число случаев превысило 6 тыс.