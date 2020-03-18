Симферополь, 18 марта 2020, 11:37 — REGNUM Несмотря на запрет властей Севастополя на проведение массовых мероприятий в городе, участники крымского автопробега мотоциклистов и автолюбителей, посвящённого шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией, соберутся на горе Гасфорта на праздничном концерте и мотошоу. Об этом журналистам 18 марта сообщили представители байкерского клуба «Ночные волки».
Как сообщало ИА REGNUM, раннее власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Об этом: В Севастополе отказались от массовых мероприятий из-за коронавируса
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