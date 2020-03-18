Симферополь, , 11:37 — REGNUM Несмотря на запрет властей Севастополя на проведение массовых мероприятий в городе, участники крымского автопробега мотоциклистов и автолюбителей, посвящённого шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией, соберутся на горе Гасфорта на праздничном концерте и мотошоу. Об этом журналистам 18 марта сообщили представители байкерского клуба «Ночные волки».

«За байкерами на БТР едут представители объединенного крымского союза ветеранов Афганистана. Замыкает колонну несколько десятков легковых автомобилей. Они направятся в Севастополь — на площадь Нахимова, оттуда доберутся до Сапун-горы, где объединятся с севастопольской колонной, после чего поедут на гору Гасфорта, где состоится праздничный концерт и мотошоу», — отметили организаторы мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее власти Крыма и Севастополя отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Об этом: В Севастополе отказались от массовых мероприятий из-за коронавируса

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